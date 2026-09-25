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The Legend Of Roro Jonggrang Tampil di Candi Prambanan Malam Ini

Jumat, 25 September 2026 – 09:46 WIB
The Legend Of Roro Jonggrang Tampil di Candi Prambanan Malam Ini - JPNN.com Jogja
Sendratari Roro Jonggrang. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan kembali memanjakan para penikmat seni pertunjukan budaya pada malam ini, Jumat 25 September 2026.

Drama tari kontemporer bertajuk "The Legend of Roro Jonggrang" dijadwalkan tampil memukau di panggung Trimurti Indoor Stage mulai pukul 19.30 WIB.

Pementasan ini mengangkat kisah legendaris percintaan Roro Jonggrang dan Bandung Bandowoso yang melatarbelakangi berdirinya Candi Prambanan.

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Berbeda dengan Sendratari Ramayana tradisional, pertunjukan ini menyajikan konsep segar dengan mengawinkan keanggunan gerak tari klasik Jawa dan dinamika tari modern.

Penampilan kolosal para penari kian dramatis berkat balutan tata cahaya modern, efek audiovisual terintegrasi, serta aransemen musik pengiring yang menyesuaikan intensitas emosi cerita secara live.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menyaksikan pementasan malam ini, pengelola menyediakan beberapa pilihan kategori tiket.

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Kategori tiket spesial ditawarkan seharga Rp 250.000 dengan fasilitas beverage.

Sedangka untuk kategori Class I dapat diperoleh seharga Rp 150.000, dan kategori Class II seharga Rp 100.000.

Pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang hadir di Candi Prambanan malam ini untuk memanjakan pengunjung.
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