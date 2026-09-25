7 Lokasi Nobar Timnas Indonesia Vs Singapura di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Timnas Indonesia akan membuka pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura pada Jumat malam (25/9). Pertandingan dua negara serumpun tersebut berlangsung pukul 20.00 WIB di Stadion Gelora Bung Karno.

Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman tentu berhasrat membalas kekalahan sebelumnya di ajang Piala AFF 2026.

Pertandingan ini sangat dinanti-nanti pendukung Garuda dan masyarakat Indonesia. Sejumlah tempat di Yogyakarta bahkan mengadakan menonton bareng (nobar) malam ini.

Berikut ini lokasi nobar Timnas Indonesia vs Singapura di Yogyakarta dan sekitarnya.

1. Blue's Cafe and Space

Kafe yang ada di Terban, Kota Yogyakarta ini menggelar nobar timnas Indonesia vs Singapura malam nanti.

Penyelenggara nobar menggratiskan HTM bagi pengunjung. Pengunjung cukup membeli produk Blues tanpa minimal order.

2. Tom's Milk