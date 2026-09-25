Nekat Jualan Kopi di Bahu Jalan Kotabaru, Belasan Coffee Street Ditindak Satpol PP

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menindak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Kamis malam (24/9).

Operasi giat terpadu itu berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta.

Lima pedagang kaki lima coffee street tersebut dianggap melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

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Selain buka lapak di tempat yang tidak diizinkan, PKL tersebut juga dianggap mengganggu ketertiban.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto mengatakan operasi dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut sejak 22-24 September 2026.

"Tiga hari itu pedagangnya beda-beda. Ada 17 pelanggar yang kami tertibkan dan ini memang berbeda," kata Doni, Jumat (25/9).

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Menurut Doni, pihaknya telah melakukan sosialisasi sejak 2024 hingga melayangkan surat peringatan kepada pelaku usaha di kawasan Kotabaru.

Doni menegaskan bahwa petugas sudah mengambil langkah preventif. Akan tetapi, pelaku usaha tetap nekat melanggar aturan yang berlaku di sana.