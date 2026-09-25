Mengandalkan Desa Binaan, Cara Imigrasi DIY Cegah TPPO dari Hulu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat (25/9).

Pertemuan ini membahas langkah yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani mengatakan pihaknya memiliki 21 desa binaan imigrasi sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat.

Dua puluh satu desa binaan imigrasi itu tersebar di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo.

"Dengan adanya desa binaan imigrasi ini kami makin bisa membaur dengan masyarakat sehingga ketika ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait keimigrasian, petugas masuk desa atau disebut Pimpasa ini bisa segera memberikan informasi,” katanya.

Menurutnya, pendekatan dari tingkat desa begitu penting karena pencegahan TPPO perlu dimulai dari hulu.

Baca Juga: Kulon Progo Bakal Punya Kantor Layanan Imigrasi

Yuni mengingatkan agar masyarakat memastikan keakuratan informasi tentang lowongan kerja di luar negeri.

“Apakah benar-benar pekerjaan itu adalah pekerjaan yang legal atau ilegal? Nah, ini juga kami melibatkan dari dinas tenaga kerja. Jaringan informasi ini yang kami perkuat,” ujarnya.