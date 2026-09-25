Jabar Siaga Darurat Kekeringan, Pakar UGM Soroti Kerusakan DAS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bencana kekeringan dan krisis air bersih yang melanda berbagai wilayah di Jawa Barat (Jabar) berpotensi menjadi ancaman permanen seiring perubahan pola iklim yang kian ekstrem.

Kondisi ini mempertegas perlunya pergeseran paradigma, dari sekadar penanganan darurat menuju perbaikan sistem pengelolaan air dan lingkungan secara menyeluruh.

Sebagai respons atas kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026, yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Penurunan debit sumur dan sumber air setempat secara signifikan telah mempersempit akses masyarakat terhadap air bersih sehari-hari.

Menanggapi situasi tersebut, Pakar Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo menegaskan bahwa krisis air di Jawa Barat tidak bisa hanya disalahkan pada panjangnya musim kemarau.

Menurut Hatma, ada dua penyebab utama krisis air, yaitu kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

“Penyebabnya bisa karena kebutuhan akses air lebih besar daripada ketersediaannya itu sendiri," ujar Hatma, Jumat (25/9) dikutip dari laman resmi UGM.

Secara karakteristik iklim, Hatma menilai wilayah Jawa Barat relatif lebih basah dan memiliki pasokan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.