Viral Limbah Tambak Udang Dibuang ke Laut, DLH Bantul Bergerak

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti keresahan warga terkait dugaan pencemaran air laut akibat limbah tambak udang.

Tim gabungan telah diturunkan ke kawasan Pantai Cangkring di Kalurahan Poncosari untuk mengambil sampel air limbah yang salurannya mengarah langsung ke perairan laut.

Langkah ini diambil setelah rekaman pipa saluran pembuangan limbah tambak udang ke laut mendadak viral di media sosial.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengonfirmasi bahwa pengecekan di lokasi dilakukan bersama tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY pada Rabu (23/9).

"Sumber limbah dari usaha tambak udang. Pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang ramai di media sosial terkait dugaan adanya saluran limbah yang dibuang ke laut," kata Bambang di Bantul, Jumat (25/9).

Uji sampel air dilakukan di laboratorium sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk mengukur tingkat pencemaran baku mutu air.

Proses pengujian ini diperkirakan memakan waktu setidaknya 10 hari kerja.

Hasil dari uji laboratorium tersebut nantinya diserahkan kepada DLHK DIY sebagai acuan penentuan langkah dan tindakan tegas selanjutnya.