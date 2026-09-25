Pemkab Bantul Bakal Gelar Survei Kepuasan MBG

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berencana menggelar survei rutin untuk mengukur tingkat efektivitas dan kualitas distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah penerima manfaat.

Hasil pemantauan ini nantinya disetorkan secara berkala kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi menyeluruh.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Bantul Hermawan Setiaji mengonfirmasi bahwa survei perdana mulai digulirkan pada September 2026.

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"Intinya, pada pelaksanaan dan kualitas layanan. Misalnya ketepatan waktu kedatangan, kondisi kemasan, kebersihan makanan, memastikan makanan yang diterima benar-benar dengan kualitas yang terbaik," jelas Hermawan di Bantul, Jumat (25/9).

Pengumpulan data dilakukan secara digital memanfaatkan platform Google Form yang diisi oleh kepala sekolah serta operator penyedia MBG di masing-masing satuan pendidikan.

Sejumlah indikator utama yang masuk dalam skema penilaian meliputi:

Ketepatan jam kedatangan makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga siap dikonsumsi siswa.

Kualitas Katering: Kondisi kemasan, higienitas, dan daya terima atau preferensi menu oleh para murid.

Tingkat Sisa Makanan (Food Waste): Mengukur rata-rata porsi makanan yang tidak dihabiskan siswa per harinya sebagai bahan penyesuaian cita rasa dan variasi menu.

Langkah yang diambil Pemkab Bantul ini mengadopsi keberhasilan survei serupa yang sebelumnya telah dijalankan oleh Satgas DIY.

Lewat data faktual di lapangan, pemkab dapat mengidentifikasi sekolah mana saja yang pengirimannya sudah optimal maupun yang masih membutuhkan perbaikan.