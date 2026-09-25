JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Gapura TPR Pantai Baru Dirancang Jadi Ikon yang Unik, Rampung November 2026

Gapura TPR Pantai Baru Dirancang Jadi Ikon yang Unik, Rampung November 2026

Jumat, 25 September 2026 – 22:46 WIB
Gapura TPR Pantai Baru Dirancang Jadi Ikon yang Unik, Rampung November 2026 - JPNN.com Jogja
Pembangunan TPR Pantai Baru. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus memantau progres pembangunan gapura sekaligus tempat pemungutan retribusi (TPR) utama di kawasan wisata Pantai Baru, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan.

Proyek yang mengusung desain bertema kuliner laut itu ditargetkan rampung sepenuhnya pada November 2026.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul Saryadi mengatakan pembangunan gapura ini merupakan inisiatif dari pengelola kawasan Pantai Baru.

Baca Juga:

Seluruh pembiayaannya didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"Gapura itu akan berfungsi juga sebagai tempat pemungutan retribusi wisata maupun retribusi parkir. Jadi, gapura itu akan terintegrasi dengan TPR dan pintu masuk wisatawan," ujar Saryadi di Bantul, Jumat (25/9).

Dia mengatakan konsep desain gapura ini sengaja dibuat mencolok untuk mengangkat potensi unggulan kawasan sekitar, yakni wisata kuliner seafood.

Baca Juga:

Bangunan tersebut dirancang menampilkan simbol-simbol hewan laut seperti udang dan kepiting, lengkap dengan tulisan "Pusatnya Seafood Jogja".

Proses pengerjaan fisik telah dimulai sejak Agustus 2026. Selama masa konstruksi yang berlangsung selama tiga bulan ini, akses masuk utama ke kawasan Pantai Baru ditutup sementara demi keamanan dan kelancaran pembangunan.

Gapura yang akan jadi TPR Pantai Baru didesain menjadi ikon yang unik dan menonjolkan kekhasan pantai tersebut.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pantai baru tpr pantai baru gapura tpr pantai baru pantai Parangtritis Pemkab Bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU