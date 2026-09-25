Gapura TPR Pantai Baru Dirancang Jadi Ikon yang Unik, Rampung November 2026

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus memantau progres pembangunan gapura sekaligus tempat pemungutan retribusi (TPR) utama di kawasan wisata Pantai Baru, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan.

Proyek yang mengusung desain bertema kuliner laut itu ditargetkan rampung sepenuhnya pada November 2026.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul Saryadi mengatakan pembangunan gapura ini merupakan inisiatif dari pengelola kawasan Pantai Baru.

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Seluruh pembiayaannya didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"Gapura itu akan berfungsi juga sebagai tempat pemungutan retribusi wisata maupun retribusi parkir. Jadi, gapura itu akan terintegrasi dengan TPR dan pintu masuk wisatawan," ujar Saryadi di Bantul, Jumat (25/9).

Dia mengatakan konsep desain gapura ini sengaja dibuat mencolok untuk mengangkat potensi unggulan kawasan sekitar, yakni wisata kuliner seafood.

Bangunan tersebut dirancang menampilkan simbol-simbol hewan laut seperti udang dan kepiting, lengkap dengan tulisan "Pusatnya Seafood Jogja".

Proses pengerjaan fisik telah dimulai sejak Agustus 2026. Selama masa konstruksi yang berlangsung selama tiga bulan ini, akses masuk utama ke kawasan Pantai Baru ditutup sementara demi keamanan dan kelancaran pembangunan.