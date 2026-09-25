Pansus DPR RI Berkunjung ke Jogja untuk Merancang RUU Desain Industri

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menjaring masukan mendalam dari para pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lokal.

Pimpinan Pansus RUU Desain Industri Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan aturan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 ini.

"Dalam rangka pembahasan RUU tentang Desain Industri, kunjungan kerja Pansus penting untuk menerima masukan dari masyarakat, akademisi, dan stakeholder lain untuk memenuhi partisipasi yang bermakna," ujar Franciscus saat Diskusi Publik RUU Desain Industri di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DIY, Jumat (25/9).

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Franciscus mengatakan regulasi baru ini diharapkan dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional.

"Harapannya setelah RUU ini disahkan nantinya dapat mendukung perekonomian nasional, mengingat desain industri juga memiliki andil kuat dalam perdagangan, perindustrian, dan investasi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Hermansyah Siregar menyoroti sejumlah isu krusial yang tengah berkembang seputar regulasi desain industri.

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Beberapa topik utama yang disorot meliputi efisiensi waktu pendaftaran, peniadaan komisi banding, hingga wacana menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

Hermansyah menilai potensi kekayaan intelektual, khususnya sektor desain industri di Indonesia, sangat melimpah dan membutuhkan payung hukum yang matang.