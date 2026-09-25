Pentingnya Menjaga DAS untuk Mencegah Kekeringan Saat Kemarau

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih karena bencana kekeringan saat musim kemarau panjang. Pakar Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan ketika musim kemarau atau saat dampaknya sudah dirasakan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap fenomena perubahan iklim seperti el niño dan la niña yang kini tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai kenormalan baru.

“Saya memandang bahwa dampak perubahan iklim ini sudah makin nyata. Harus dipahami ini bukan sebagai sebuah anomali, tetapi memang ini adalah sebuah kenormalan baru dari iklim di dunia termasuk di Indonesia,” ujar Hatma.

Dalam menghadapi pola iklim ekstrem tersebut, penguatan fungsi DAS menjadi kunci utama karena inti pengelolaannya adalah menjaga keseimbangan neraca air untuk berbagai kebutuhan produktivitas.

“Intinya mengelola DAS itu mengelola neraca air. Air itu kemudian akan dipergunakan untuk produktivitas, mulai dari kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, industri sampai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki merupakan solusi darurat yang paling memungkinkan guna memenuhi kebutuhan mutlak warga.

Akan tetapi, Hatma mengingatkan program jangka panjang harus mulai beralih untuk memulihkan fungsi resapan pada DAS.

“Kalau ada fungsi resapan, ya, harus dipulihkan fungsi resapannya,” tegas Hatma.