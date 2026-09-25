Mahasiswa Rentan Mengalami Burnout di Tengah Padatnya Aktivitas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah padatnya tuntutan akademik dan berbagai aktivitas nonakademik, fenomena burnout atau kelelahan fisik, mental, dan emosional kini menjadi ancaman yang kerap mengintai mahasiswa.

Kondisi ini menuntut perhatian khusus karena dapat berdampak serius pada kesehatan mental serta performa akademik saat tidak ditangani dengan tepat.

Pakar Psikologi Klinis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muhammad Arif Rizqi menjelaskan bahwa burnout merupakan kondisi yang sangat mungkin dialami mahasiswa, meskipun tingkat kerentanannya berbeda pada setiap individu tergantung pada faktor risiko dan protektif masing-masing.

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"Fenomena burnout sebetulnya merupakan sesuatu yang bisa saja dialami oleh mahasiswa. Namun, faktor risiko dan faktor protektif yang dimiliki individu menjadikan seseorang akhirnya mengalami burnout atau tidak," ujar Arif, dikutip dari laman resmi UMY.

Berdasarkan pengalamannya dalam memberikan layanan konseling di UMY, Arif membeberkan akar masalah yang paling sering memicu burnout.

Faktor utamanya adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam menyeimbangkan tuntutan akademik dan nonakademik melalui manajemen diri yang baik.

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Agar tidak berdampak buruk secara berkelanjutan, mahasiswa perlu mengenali gejala-gejala burnout pada diri sendiri. Beberapa tanda utamanya adalah kelelahan fisik yang berkepanjangan dan tidak kunjung hilang, emosi yang tidak stabil atau mudah tersinggung, munculnya rasa frustrasi dalam menghadapi rutinitas harian, dan hilangnya motivasi dan konsentrasi dalam belajar maupun menyelesaikan tugas kuliah.

Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merusak kesehatan mental, tetapi juga menurunkan prestasi akademik mahasiswa secara keseluruhan.