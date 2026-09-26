Info Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 26 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berikut adalah perincian lokasi dan jadwal lengkap layanan SIM Keliling serta Satpas di beberapa kabupaten:
1. Wilayah Sleman
Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 - 10.00 WIB (Melayani perpanjangan & pembuatan SIM baru).
Bus SIM Keliling Malam (Sleman City Hall / SCH): Buka pukul 19.00 - 21.00 WIB (Khusus perpanjangan SIM A dan C).
2. Wilayah Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Buka pukul 08.00 - 10.00 WIB.
SIM Keliling Kantor Kecamatan Rongkop: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
3. Wilayah Bantul
Kantor Parasamya Bantul (Layanan Malam): Buka pukul 18.30 - 20.00 WIB.
Layanan SIM Keliling dan SIM Malam hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.
Kepada para permohonan SIM baru wajib dilakukan langsung di Kantor Satpas setempat.
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 26 September 2026.
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