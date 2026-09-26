JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 26 September 2026

Info Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 26 September 2026

Sabtu, 26 September 2026 – 09:55 WIB
Info Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 26 September 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berikut adalah perincian lokasi dan jadwal lengkap layanan SIM Keliling serta Satpas di beberapa kabupaten:

1. Wilayah Sleman
Satpas Polresta Sleman: Buka pukul 08.00 - 10.00 WIB (Melayani perpanjangan & pembuatan SIM baru).

Bus SIM Keliling Malam (Sleman City Hall / SCH): Buka pukul 19.00 - 21.00 WIB (Khusus perpanjangan SIM A dan C).

Baca Juga:

2. Wilayah Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Buka pukul 08.00 - 10.00 WIB.

SIM Keliling Kantor Kecamatan Rongkop: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

3. Wilayah Bantul
Kantor Parasamya Bantul (Layanan Malam): Buka pukul 18.30 - 20.00 WIB.

Baca Juga:

Layanan SIM Keliling dan SIM Malam hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Kepada para permohonan SIM baru wajib dilakukan langsung di Kantor Satpas setempat.

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 26 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling malam minggu sim keliling hari sabtu sim keliling Jogja sim keliling sleman sim keliling gunungkidul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU