Jadwal KRL dari Solo ke Jogja Hari Ini, Sabtu 26 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin bepergian ke Jogja pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Sabtu (26/9).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Berikut ini jadwal Lengkap Keberangkatan KRL Solo- Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 26 September 2026.

- Palur: 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42

- Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48

- Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54

-Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59