Panduan Rute Trans Jogja dari Malioboro Menuju Kaki Gunung Merapi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ingin menikmati perjalanan dari jantung Kota Yogyakarta menuju sejuknya lereng Gunung Merapi menggunakan moda transportasi publik? Anda bisa mengandalkan layanan bus Trans Jogja.

Meskipun tidak ada satu koridor tunggal yang langsung menjangkau kawasan kaki Merapi dari Malioboro, perjalanan ini dapat dilakukan dengan skema transit satu kali.

Anda perlu menggunakan koridor dalam kota untuk menuju titik transit, lalu melanjutkan perjalanan ke kawasan utara Sleman (Pakem).

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Berikut adalah panduan rute dan daftar halte yang harus Anda lewati:

Tahap 1: Dari Malioboro menuju Titik Transit (Bandara Adisucipto)

Gunakan Bus Trans Jogja Jalur 1A

Dari kawasan pusat kota, naiklah dari salah satu halte di sepanjang Jalan Malioboro.

Bus akan membawa Anda menyusuri rute perkotaan ke arah timur laut melewati kawasan Kridosono, Urip Sumoharjo, hingga Jalan Solo.

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Rute Jalur 1A yang Dilewati:

Halte Malioboro 1 / 2 / 3 -> Taman Pintar -> Jl. Mayor Suryotomo -> Halte Progo -> Jl. Mataram -> Teras Malioboro 2 -> Kridosono -> Jl. Solo (Kawasan Ambarukmo, Janti) -> Halte Trans Jogja Bandara Adisucipto (Sebagai titik transit utama).

Tahap 2: Dari Bandara Adisucipto menuju Kaki Gunung Merapi (Pakem)

Transit ke Bus Trans Jogja Jalur 14

Setibanya di Halte Bandara Adisucipto, turunlah dan lanjutkan perjalanan ke arah utara menuju kaki Gunung Merapi (Kawasan Pakem) menggunakan Jalur 14. Jalur ini melintasi kawasan Depok, Ngemplak, hingga akhirnya tiba di Terminal Pakem yang berada di kaki Gunung Merapi.