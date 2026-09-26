Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini: Sabtu, 26 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan akhir pekan ini dengan menonton film di bioskop, berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di beberapa bioskop populer Jogja untuk hari Sabtu, 26 September 2026.
1. Ambarrukmo Plaza (XXI)
Agensi Rumah Tangga: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Fall 2: Deadpoint: 12:10, 18:30
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Forgotten Island: 12:20
Resident Evil: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 14:10, 16:40
Bisikan Desa Gringsing: 14:30, 18:55, 21:05
Lucky Strike: 16:25, 20:30
2. Empire XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Daniel and the Fiery Furnace: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Fall 2: Deadpoint: 12:20, 18:30
Forgotten Island: 12:35
Heart of the Beast: 14:20, 20:35
Resident Evil: 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Lucky Strike: 16:25
3. Jogja City Mall (XXI)
Daniel and the Fiery Furnace: 12:05, 16:10, 18:15, 20:20
Agensi Rumah Tangga: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore: 12:30, 15:55, 19:20
Forgotten Island: 12:35
Resident Evil: 13:05, 14:55, 18:45
Heart of the Beast: 14:10
Memburu Pemangsa: 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
Lucky Strike: 16:45, 20:35
- 4. CGV Hartono Mall Yogyakarta
Avengers Endgame: Encore:
Spherex 2D (Rp 57.000): 10:30, 14:00, 17:30, 21:00
ScreenX 2D (Rp 67.000): 10:45, 14:15, 17:45, 21:15
4DX 2D (Rp 105.000): 11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Velvet 2D (Rp 220.000): 11:30, 15:00, 20:30
Regular 2D (Rp 57.000): 13:30
- Daniel and the Fiery Furnace (Regular 2D - Rp 57.000): 17:25, 19:35
- Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Regular 2D - Rp 57.000): 12:55, 15:10, 18:15, 20:35
Heart of the Beast (Regular 2D - Rp 57.000): 21:50
- Agensi Rumah Tangga (Regular 2D - Rp 57.000): 13:45
- Resident Evil:
Regular 2D (Rp 57.000): 10:50, 11:40, 16:10
Velvet 2D (Rp 220.000): 18:30
- Memburu Pemangsa (Regular 2D - Rp 57.000): 17:10, 19:30, 21:50
5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta
Avengers Endgame: Encore (Regular 2D - Rp 43.000): 12:10, 14:00, 17:30, 20:25
Detective Conan The Movie: Fallen Angel of the Highway (Regular 2D - Rp 43.000): 13:55
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Regular 2D - Rp 43.000): 13:40, 16:00, 18:20, 20:40
Agensi Rumah Tangga (Regular 2D - Rp 43.000): 15:45, 18:05
Forgotten Island (Regular 2D - Rp 43.000): 11:20
Spider-Man: Brand New Day (Regular 2D - Rp 43.000): 11:10, 21:00
Memburu Pemangsa (Regular 2D - Rp 43.000): 11:30, 16:10, 18:30, 20:50
Jadwal tayang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing bioskop.
Baca Juga:
Pastikan untuk memeriksa kembali ketersediaan tiket melalui aplikasi pemesanan online resmi sebelum berangkat. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Pastikan tidak terlewatkan jadwalnya.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News