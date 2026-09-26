Gunung Merapi Masih Level III: Puluhan Kali Gempa Guguran dalam Sehari

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih berada di level yang cukup tinggi.

Berdasarkan laporan pengamatan periode 25 September 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB, gunung api aktif yang terletak di perbatasan DIY dan Jawa Tengah itu terus menunjukkan suplai magma yang berlangsung.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengungkapkan bahwa aktivitas kegempaan internal dan permukaan pada periode tersebut tercatat cukup intensif.

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"Suplai magma masih terus berlangsung dan dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya, Sabtu (26/9).

Berdasarkan laporan pengamatan yang disusun oleh Yulianto dari pihak BPPTKG, cuaca di sekitar gunung terpantau bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan timur.

Secara visual, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan ketinggian mencapai 25 meter di atas puncak.

Tercatat lima kali kejadian guguran lava yang mengarah ke sektor barat daya, yakni ke Kali Sat/Putih dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum mencapai 1.800 meter.

Aktivitas kegempaan Gunung Merapi selama 24 jam, yaitu: