Jadwal dan Harga Tiket Ramayana Ballet Malam Ini, Sabtu 26 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompleks Candi Prambanan kembali menjadi pusat perhatian wisatawan pada akhir pekan ini.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati malam Minggu dengan suguhan seni budaya berkelas, pertunjukan legendaris Ramayana Ballet Prambanan siap digelar pada hari ini, Sabtu 26 September 2026.

Sebagai salah satu warisan budaya dunia UNESCO, Candi Prambanan menawarkan pengalaman wisata yang istimewa melalui pementasan seni tari tanpa dialog yang telah konsisten menghibur penonton sejak 1961.

Baca Juga: The Legend Of Roro Jonggrang Tampil di Candi Prambanan Malam Ini

Pementasan Ramayana Ballet malam ini dijadwalkan mulai pukul 19.30 WIB.

Mengingat bulan September masuk dalam jadwal pementasan di panggung terbuka, penonton akan disuguhkan kemegahan panggung dengan latar belakang siluet Candi Prambanan yang megah di bawah langit malam.

Pertunjukan ini menceritakan kisah percintaan epik antara Rama dan Shinta dalam upaya penyelamatan Shinta dari Rahwana.

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Gamping ke Prambanan

Dipadukan dengan langgam tari klasik gaya campuran Yogyakarta dan Surakarta serta iringan gamelan Jawa secara live, pertunjukan ini menghadirkan harmoni tradisi dan cerita yang sangat memukau.

Lebih dari 200 penari dan musisi profesional ambil bagian untuk menciptakan pengalaman yang emosional dan tak terlupakan bagi penonton.