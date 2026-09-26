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Mayat Pria Ditemukan di Sungai, Tangan Masih Memegang Pancing

Sabtu, 26 September 2026 – 11:10 WIB
Mayat Pria Ditemukan di Sungai, Tangan Masih Memegang Pancing - JPNN.com Jogja
Lokasi ditemukannya mayat pria di wilayah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (25/9). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Mayat laki-laki ditemukan mengapung di sungai wilayah Padukuhan Pongangan, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (25/9).

Korban diketahui berinisial AIN (38) warga setempat.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan korban awalnya pergi memancing di sekitar rumahnya.

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Beberapa saat berlalu, korban ditemukan warga tenggelam di pinggir sungai.

"Saksi melihat ada seorang pria yang tenggelam di pinggir sungai dengan pancing masih dipegang," katanya.

Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

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"Pada saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih satu jam," ujarnya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban memiliki riwayat epilepsi. (mcr25/jpnn)

Warga menemukan pria terapung di sungai wilayah Sentolo, Kulon Progo. Saat tenggelam, tangan korban masih memegang pancing.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kulon progo sentolo sungai Memancing pemancing tenggelam penemuan mayat

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