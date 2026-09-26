Karya Seni Rupa Difabel dari Seluruh Indonesia Terpajang di Galeri TBY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadirkan karya-karya seni dari para seniman difabel dari seluruh Indonesia dalam rangkaian acaran Temu Karya Taman Budaya (TKTB) Indonesia XXV 2026.

Pameran seni rupa Suluh Sumurup Art Festival berlangsung di galeri pameran Taman Budaya Yogyakarta (TBY) sejak 24 September hingga 2 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakhsmi Pratiwi mengatakan pameran yang mengusung teman “Meneges” ini tidak hanya sekadar ajang unjuk gigi karya seni, tetapi juga membawa misi yang lebih besar.

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"Dengan tema Maneges, pameran Suluh Sumurup Art Festival mengusung semangat kesetaraan, apresiasi, dan pemberdayaan dalam ekosistem seni rupa," ujar Dian Lakhsmi di Yogyakarta, Sabtu (26/9).

Penyelenggaraan pameran di TBY ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendukung dalam forum bergengsi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 September hingga 2 Oktober mendatang.

Skala perhelatan tahun ini terbilang masif dengan melibatkan partisipasi lintas daerah.

Tercatat ada 193 karya dari 131 seniman difabel yang dipamerkan. Karya-karya tersebut merupakan hasil kolaborasi dari 13 komunitas, sanggar, dan sekolah yang berasal dari 14 provinsi di Indonesia.

Seluruh karya dipajang di galeri dan ruang TBY, yang dirancang sebagai ruang perjumpaan serta bentuk apresiasi nyata terhadap keberagaman ekspresi seni para seniman difabel.