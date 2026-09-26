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Pemilahan Sampah di Pasar Tradisional Masih Jadi Tantangan

Sabtu, 26 September 2026 – 21:10 WIB
Pemilahan Sampah di Pasar Tradisional Masih Jadi Tantangan - JPNN.com Jogja
Timbulan sampah di Pasar Imogiri Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memantau timbulan sampah dari pasar-pasar tradisional.

Pasalnya, pasar tradiosional menjadi salah satu penyumbang volume timbulan sampah di Bantul.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengungkapkan bahwa potensi total timbulan sampah di wilayahnya saat ini mencapai sekitar 400 ton per hari.

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Namun, di masa transisi pengelolaan ini kapasitas penanganan yang ada baru bisa mencakup sekitar 100-an ton per hari.

"Pemilahan dan pengurangan sampah dapat mengurangi beban pengolahan di tingkat akhir," ujar Bambang di Bantul, Sabtu (26/9).

Guna memaksimalkan fungsi fasilitas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R, pemilahan dari sumber menjadi kunci utama.

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Oleh karena itu, DLH Bantul mendorong penerapan pengelolaan sampah organik skala terbatas langsung di kawasan pasar agar tidak seluruhnya harus dibuang ke TPS3R.

Sebagai langkah konkret pembenahan tata kelola dari hulu ke hilir, DLH Bantul belum lama ini menggelar aksi bersih-bersih dalam rangka World Cleanup Day (WCD) 2026 di Pasar Imogiri, Jumat (25/9).

Pasar-pasar tradisional di Bantul menjadi salah satu yang dipantau oleh DLH karena volume yang ditimbulkan cukup siginifikan.
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TAGS   timbulan sampah sampah bantul pasar imogiri Pasar bantul sampah di pasar dlh bantul

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