DPRD Ingatkan Pemkab Gunungkidul, Perubahan APBD 2026 Harus Realistis

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar menyusun rancangan anggaran yang rasional dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan perubahan APBD tidak diukur dari besarnya nominal anggaran yang digelontorkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah daerah dilarang menyusun target pendapatan yang terlampau tinggi, tetapi tidak rasional untuk direalisasikan," ujar Endang di Gunungkidul, Sabtu (26/9).

Menurutnya, perubahan APBD bukan sekadar rutinitas untuk menaikkan atau menurunkan angka anggaran.

Lebih dari itu, instrumen fiskal ini harus disesuaikan secara cermat dengan dinamika ekonomi, fluktuasi dana transfer pusat, realisasi pendapatan daerah, hingga prioritas kebutuhan pelayanan publik tahun berjalan.

Dalam mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026, DPRD Kabupaten Gunungkidul menetapkan tiga prinsip utama yang wajib dipegang oleh eksekutif.

Pertama, target pendapatan harus realistis. Anggaran disusun berdasarkan rasionalitas potensi daerah, bukan target ambisius tanpa dasar.

Kedua, belanja produktif. Setiap penambahan alokasi anggaran harus memiliki keluaran (output) yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.