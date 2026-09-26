Para Ekonom Berkumpul di UGM, Program Strategis Nasional Jadi Sorotan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah program strategis nasional, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan tajam para ekonom dalam forum diskusi 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (25/9).

Forum yang mengevaluasi dinamika ekonomi dan sosial setahun setelah deklarasi 7DDE ini menilai bahwa intervensi negara berskala masif melalui kedua program tersebut membawa implikasi serius terhadap ruang fiskal negara, keuangan daerah, hingga risiko keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak.

Ekonom UGM Elan Satriawan mengungkapkan bahwa meski program KDMP dan MBG memiliki niat awal yang baik, pelaksanaannya di lapangan perlu dikawal ketat agar tidak memicu persoalan baru bagi masyarakat. Ia menyoroti skema pembiayaan KDMP yang menggunakan pinjaman penjaminan dana desa.

Menurutnya, skema tersebut berisiko tinggi saat unit usaha yang dibangun nantinya gagal menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar cicilan utang.

"Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar," ujar Elan.

Senada dengan hal tersebut, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai program prioritas berskala besar seperti MBG dan KDMP telah menyerap ruang fiskal secara signifikan.

Akibatnya, alokasi anggaran untuk sektor krusial lain, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, dan mitigasi bencana makin tergerus.

“Sekarang makin sedikit ruang fiskal yang dimiliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya makin mahal," ungkap Riefky.