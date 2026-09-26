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Langit Minggir Bakal Dipenuhi Layang-Layang, Sleman Kite Festival Digelar Besok

Sabtu, 26 September 2026 – 22:57 WIB
Langit Minggir Bakal Dipenuhi Layang-Layang, Sleman Kite Festival Digelar Besok - JPNN.com Jogja
Festival layang-layang. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Selepas kemeriahan Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2026, denyut kreativitas di Kabupaten Sleman dipastikan tidak akan surut.

Estafet ruang kreatif kini berlanjut melalui rangkaian perhelatan Sleman Creative Weeks (SCW) 2026 yang digagas oleh Dinas Pariwisata Sleman.

Sebagai salah satu agenda pembuka yang paling dinanti, Sleman Kite Festival siap digelar pada Minggu, 27 September 2026, bertempat di kawasan Pondok Pesantren Minggir Gus Muwafiq, Sendangrejo, Sleman.

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Acara yang mengusung semangat kebersamaan ini dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sleman Irawati Palupi Dewi sebelumnya menegaskan bahwa perhelatan SCW 2026 yang mengusung tema “Living Shared Culture” dirancang sebagai ruang temu interaktif antarkomunitas untuk merawat budaya lokal.

Melalui konsep Shared Space, Sleman Kite Festival hadir di ruang terbuka bukan sekadar sebagai tontonan, melainkan wahana beraktivitas bersama yang merayakan kreativitas dan ruang hidup di bawah satu langit.

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Mengusung tagline "Satu hari. Satu langit. Banyak cerita", festival ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, komunitas, hingga pencinta seni diundang untuk berkumpul, bermain, menikmati hiburan musik, hingga menerbangkan layangan bersama dari pagi hingga malam hari.

Warga Jogja yang ingin menyaksikan layang-layang bisa ke Ponpes Minggir Gus Muwafiq untuk menyaksikan Sleman Kite Festival.
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TAGS   sleman kite festival festival layang-layang festival layang-layang sleman sleman creative week layang-layang

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