Masalah Kesehatan Mental yang Mendesak untuk Diatasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Isu kesehatan mental, khususnya di kalangan anak muda beusia 15 hingga 24 tahun, kian mendesak untuk mendapat perhatian serius.

Di tengah fase quarter-life crisis yang dibarengi berbagai tuntutan sosial, banyak anak muda mengalami depresi.

Ironisnya, tingginya angka gangguan mental ini tidak diiringi dengan pemerataan fasilitas dan tenaga profesional kesehatan jiwa di berbagai wilayah di Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dari hasil survei terhadap 54 juta penduduk. Sekitar 20 persen mengalami gangguan emosional,tetapi hanya 8 persen yang mendapatkan bantuan profesional.

Fakta tersebut diungkapkan oleh alumnus Fakultas Psikologi UGM Moordiningsih dalam seminar bertajuk “Kebijakan dan Implementasi Layanan Kesehatan Mental bagi Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis (24/9).

Menurut Nining, gangguan kesehatan mental pada dasarnya bermula dari bagaimana individu mempersepsikan stimulus luar yang masuk melalui pancaindra.

Cara pandang tersebut menentukan apakah sebuah tekanan akan menjadi beban berat atau dapat dikelola dengan baik.

"Seseorang dikatakan sehat secara mental saat bahagia hatinya, mampu mengatasi tekanan, produktif kinerjanya, dan bermanfaat bagi sesama," ujar Nining.