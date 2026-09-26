Gunung Merapi dalam Sepekan: Status Siaga, 100 Kali Guguran Lava Teramati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi sepanjang periode pengamatan 18 hingga 24 September 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, aktivitas erupsi efusif pada gunung api aktif tersebut masih terus berlangsung.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan hingga saat ini status aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada tingkat siaga.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus dalam laporan resmi aktivitas mingguan Gunung Merapi, Sabtu (26/9/2026).

Secara visual, cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya dilaporkan cerah pada pagi dan malam hari, sementara siang hingga sore hari tertutup kabut.

Gunung Merapi tampak mengeluarkan asap crater berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga tebal, bertekanan lemah, serta ketinggian berkisar antara 10 meter hingga 100 meter dari puncak.

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Selain itu, guguran lava terpantau cukup aktif mengarah ke sejumlah sektor hulu sungai di sekitar lereng Merapi, dengan perincian:

8 kali ke arah hulu Kali Boyong (jarak luncur maksimum 2.500 meter).

9 kali ke arah hulu Kali Bebeng (jarak luncur maksimum 1.800 meter).

41 kali ke arah hulu Kali Krasak (jarak luncur maksimum 1.900 meter).

53 kali ke arah hulu Kali Sat/Putih (jarak luncur maksimum 2.000 meter).

Dari sisi instrumental, jaringan seismik BPPTKG merekam aktivitas kegempaan yang intensitasnya sedikit lebih rendah dibanding pekan sebelumnya, meliputi 16 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 560 gempa Fase Banyak (MP), 512 gempa Guguran (RF), serta 8 gempa Tektonik (TT).