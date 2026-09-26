Daftar Kuliner di Pasar Lawas Mataram Kotagede, Besok Hari Terakhir

jogja.jpnn.com, BANTUL - Aksi berburu kuliner legendaris dan bernostalgia dengan suasana masa lalu di Pasar Lawas Mataram 2026 kini tinggal menyisakan waktu sehari.

Perhelatan budaya dan kuliner tradisional yang dinanti-nanti warga Yogyakarta ini akan resmi ditutup pada Minggu, 27 September 2026.

Mengusung tema penuh makna, yaitu “Momong, Momor, Momot”, acara ini berpusat di Halaman Masjid Besar Mataram, Kotagede, Yogyakarta.

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Sejak dibuka pada Jumat (25/9) lalu, acara tahunan ini sukses menjadi ruang temu bagi para pengunjung yang akrab disapa Konco Lawas untuk menikmati jajanan antik, permainan tradisional, hingga panggung seni budaya.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati hari terakhir esok, area festival sudah mulai dibuka sejak pagi hari, yakni pukul 07.00 hingga 22.30 WIB.

Daya tarik utama yang paling dinanti di Pasar Lawas Mataram tentu saja deretan kuliner tempo dahulu yang kini mulai langka dan sulit dijumpai di pasar harian.

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Bagi pencinta kuliner gurih dan mengenyangkan, tersedia berbagai pilihan menu khas seperti Sego Megono, Sego Gurih, Sego Liwet, Sego Berkat, Sego Pondo, Pecel, hingga olahan mi legendaris seperti Mides, Mie Letek, dan Mie Kopyok.

Ada pula sajian khas seperti Kupat Docang, Ketan Bubuk, Gulai Ayam, Gompo, Legomoro, hingga Sate Klatak dan Sate Kere.