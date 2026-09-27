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Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan, Minggu 27 September 2026

Minggu, 27 September 2026 – 08:42 WIB
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan, Minggu 27 September 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi KRL Jogja Solo. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Solo, Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya yang berencana bepergian pada akhir pekan, layanan Commuter Line (KRL) Jogja-Solo kembali beroperasi normal pada hari ini, Minggu (27/9).

Layanan moda transportasi umum berbasis rel ini siap melayani pengguna dari Solo menuju Stasiun Tugu Yogyakarta dan sebaliknya dengan 15 perjalanan sepanjang hari.

Mengingat potensi peningkatan volume penumpang pada libur akhir pekan, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan mempersiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang cukup.

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Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Jogja menuju Solo pada hari Minggu, 27 September 2026.

1. Stasiun Yogyakarta (Tugu)
05:05 | 06:00 | 07:05 | 07:54 | 08:49 | 10:56 | 12:07 | 13:57 | 15:01 | 16:10 | 17:35 | 18:08 | 20:15 | 21:20 | 22:35 WIB

2. Stasiun Lempuyangan
05:10 | 06:06 | 07:10 | 07:59 | 08:54 | 11:01 | 12:12 | 14:02 | 15:06 | 16:15 | 17:40 | 18:31 | 20:20 | 21:25 | 22:40 WIB

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3. Stasiun Maguwo
05:17 | 06:13 | 07:17 | 08:06 | 09:01 | 11:08 | 12:19 | 14:10 | 15:13 | 16:22 | 17:47 | 18:20 | 20:27 | 21:32 | 22:47 WIB

4. Stasiun Brambanan
05:26 | 06:21 | 07:25 | 08:14 | 09:09 | 11:16 | 12:27 | 14:19 | 15:22 | 16:30 | 17:55 | 18:28 | 20:36 | 21:40 | 22:56 WIB

Berikut ini jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Jogja menuju Solo pada hari Minggu, 27 September 2026.
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