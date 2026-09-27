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Panduan Praktis Naik Trans Jogja dari Malioboro ke Gembira Loka Zoo

Minggu, 27 September 2026 – 08:56 WIB
Panduan Praktis Naik Trans Jogja dari Malioboro ke Gembira Loka Zoo - JPNN.com Jogja
Kebun Binatang Gembira Loka. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Malioboro lalu melanjutkan perjalanan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, menggunakan bus Trans Jogja adalah pilihan transportasi umum yang ekonomis, praktis, dan nyaman.

Berdasarkan data rute Trans Jogja terkini, perjalanan dari kawasan Malioboro menuju Gembira Loka dapat dilalui dengan mudah menggunakan layanan Jalur 1B.

Berikut adalah panduan rute dan langkah-langkah perjalanannya:

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1. Titik Keberangkatan dari Malioboro
Mulailah perjalanan dengan mendatangi halte Trans Jogja di sekitar kawasan Malioboro atau titik transit terdekat yang tercantum dalam jalur 1B, seperti area Suryotomo atau Progo yang berada di sisi selatan/timur Malioboro. Anda juga bisa memantau halte bus terdekat dari posisi Anda saat itu.

2. Rute Perjalanan Jalur 1B
Bus Trans Jogja Jalur 1B memiliki trayek melingkar (loop) yang melewati berbagai titik strategis di Yogyakarta.

Dari kawasan Malioboro dan sekitarnya, bus akan membawa Anda melewati rute berikut sebelum tiba di tujuan:
Dari area kota (Suryotomo / Progo / Mataram), bus bergerak ke arah timur melewati Pakualaman, Taman Makam Pahlawan, hingga jalan utama Kusumanegara.

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Rute ini juga melintasi area SGM Kusumanegara, Gedung Juang 45, JEC, wilayah Janti, hingga memutar ke arah bandara/Maguwo sebelum kembali menyusuri jalur timur ke barat menuju kawasan Gembira Loka.

3. Titik Turun di Gembira Loka Zoo
Saat bus melintasi Jalan Kusumanegara, Anda cukup memantau kedatangan bus di Halte Kusumanegara (Gembira Loka).

Bagi Anda yang ingin bepergian ke Kebun Binatang Gembira Loka dan Malioboro, berikut ini panduan rute lengkapnya.
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