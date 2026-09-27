Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 27 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan akhir pekan di bioskop, berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 27 September 2026.
1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz)
Agensi Rumah Tangga: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Forgotten Island: 12:10
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Resident Evil: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Bisikan Desa Gringsing: 14:20, 18:50, 21:00
Lucky Strike: 16:30
2. Empire XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Lucky Strike: 12:05
Daniel and the Fiery Furnace: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Forgotten Island: 12:35
Heart of the Beast: 14:10, 18:15
Resident Evil: 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Fall 2: Deadpoint: 16:15, 20:20
3. Jogja City Mall (JCM)
Forgotten Island: 12:00
Memburu Pemangsa: 12:05, 14:15
Agensi Rumah Tangga: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore: 12:30, 14:05, 15:55, 17:30, 19:20, 20:55
Resident Evil: 13:05, 14:55, 16:45, 18:35
Daniel and the Fiery Furnace: 16:25, 18:30, 20:35
Lucky Strike: 20:25
4. Pakuwon Mall (CGV)
Avengers Endgame: Encore:
Spherex 2D (Rp57.000): 10:30, 14:00, 17:30, 21:00
ScreenX 2D (Rp67.000): 10:45, 14:15, 17:45, 21:15
4DX 2D (Rp105.000): 11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Velvet 2D (Rp220.000): 11:30, 15:00, 20:30
Daniel and the Fiery Furnace: 13:00, 15:15 (Reguler Rp57.000)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 10:40, 13:45, 17:30, 19:45 (Reguler Rp57.000)
Heart of the Beast: 22:00 (Reguler Rp57.000)
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 27 September 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News