JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 27 September 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 27 September 2026

Minggu, 27 September 2026 – 09:21 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 27 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini. Foto: Empire XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan akhir pekan di bioskop, berikut adalah informasi lengkap jadwal pemutaran film di berbagai bioskop wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 27 September 2026.

1. Ambarrukmo Plaza (Amplaz)
Agensi Rumah Tangga: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Forgotten Island: 12:10
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Resident Evil: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Bisikan Desa Gringsing: 14:20, 18:50, 21:00
Lucky Strike: 16:30

2. Empire XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Lucky Strike: 12:05
Daniel and the Fiery Furnace: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Forgotten Island: 12:35
Heart of the Beast: 14:10, 18:15
Resident Evil: 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Fall 2: Deadpoint: 16:15, 20:20

Baca Juga:

3. Jogja City Mall (JCM)
Forgotten Island: 12:00
Memburu Pemangsa: 12:05, 14:15
Agensi Rumah Tangga: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore: 12:30, 14:05, 15:55, 17:30, 19:20, 20:55
Resident Evil: 13:05, 14:55, 16:45, 18:35
Daniel and the Fiery Furnace: 16:25, 18:30, 20:35
Lucky Strike: 20:25

4. Pakuwon Mall (CGV)
Avengers Endgame: Encore:
Spherex 2D (Rp57.000): 10:30, 14:00, 17:30, 21:00
ScreenX 2D (Rp67.000): 10:45, 14:15, 17:45, 21:15
4DX 2D (Rp105.000): 11:00, 14:30, 18:00, 21:30
Velvet 2D (Rp220.000): 11:30, 15:00, 20:30

Daniel and the Fiery Furnace: 13:00, 15:15 (Reguler Rp57.000)

Baca Juga:

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 10:40, 13:45, 17:30, 19:45 (Reguler Rp57.000)

Heart of the Beast: 22:00 (Reguler Rp57.000)

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 27 September 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja bioskop hari ini jadwal bioskop hari ini film bioskop jogja hari ini jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall empire xxi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU