Status Siaga, Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas ke Arah Kali Boyong

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanis Gunung Merapi masih cukup tinggi.

Gunung api aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini terpantau meluncurkan awan panas guguran mengarah ke sektor selatan.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menjelaskan bahwa peristiwa awan panas guguran tersebut tercatat terjadi pada Sabtu malam pukul 20.34 WIB.

"Awan panas guguran terjadi pada pukul 20.34 WIB dengan estimasi jarak luncur 2.000 meter mengarah ke selatan atau alur Kali Boyong," ungkap Agus dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data pencatatan instrumen, guguran awan panas itu memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan berlangsung selama 129,64 detik.

Pemantauan Aktivitas Terbaru

Berdasarkan laporan periode pengamatan Minggu (27/9) pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, aktivitas kegempaan Merapi masih didominasi oleh gempa guguran dan hybrid (fase banyak).

Tercatat adanya sembilan kali gempa guguran, 35 kali gempa hybrid, serta 1 kali gempa tektonik jauh.

Secara visual, gunung terpantau jelas dengan asap kawah bertekanan lemah berwarna putih setinggi 100 meter di atas puncak.