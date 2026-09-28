Jadwal Pelayanan SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini: Senin, 28 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Senin, 28 September 2026, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal, lokasi, serta persyaratan yang perlu Anda perhatikan.

Perlu dicatat bahwa layanan SIM Keliling, SIM Corner, dan gerai alternatif hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Sedangkan untuk pembuatan permohonan SIM baru, pemohon wajib mendatangi kantor Satpas masing-masing wilayah.

1. Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman

Jam Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Keterangan: Melayani perpanjangan maupun pembuatan SIM baru.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman

Jam Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Keterangan: Beroperasi khusus untuk perpanjangan SIM A dan C pada hari ini.

2. Kabupaten Bantul

Berdasarkan jadwal operasional bulan September 2026, layanan SIM Keliling Bantul di luar Satpas utama menyesuaikan agenda rutin bulanan. Untuk hari ini, Anda disarankan untuk mendatangi Satpas Polres Bantul atau memantau layanan terdekat guna memastikan ketersediaan unit keliling.

3. Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul

Jam Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Keterangan: Membuka layanan utama bagi masyarakat Gunungkidul yang ingin mengurus perpanjangan maupun SIM baru.

Syarat Perpanjangan SIM

Sebelum mendatangi lokasi pelayanan, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen persyaratan berikut:

E-KTP dan SIM Lama (masing-masing dilampirkan fotokopi rangkap tiga).