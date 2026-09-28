JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lantai 3 Toko Hamzah Batik Kebakaran, Satpam Mendengar Suara Letupan

Lantai 3 Toko Hamzah Batik Kebakaran, Satpam Mendengar Suara Letupan

Senin, 28 September 2026 – 10:24 WIB
Lantai 3 Toko Hamzah Batik Kebakaran, Satpam Mendengar Suara Letupan - JPNN.com Jogja
Kondisi lantai 3 toko Hamzah Batik setelah api padam, Senin (28/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta terbakar pada Senin dini hari (28/9). Kebakaran diduga terjadi sekitar pukul 01.00 WIB.

Manajer Hamzah Batik Agung mengatakan pusat perbelanjaan batik, kerajinan dan oleh-oleh tersebut tutup sekitar pukul 00.00 WIB.

Agung mengatakan setelah karyawannya pulang, hanya tersisa hanya satpam yang berjaga di toko.

Baca Juga:

"Awalnya (api muncul) dari gudang belakang berisi stok batik," ujar Agung saat ditemui di lokasi.

Gudang yang berada di lantai tiga tersebut katanya juga didominasi kerangka kayu dan pakaian. 

Api yang muncul disebut diduga berasal dari letupan.

Baca Juga:

"Awalnya dari laporan satpam ada mendengar suara letupan. Terus dicek ternyata sudah ada api," katanya. 

Dua satpam yang berada di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan apar, sebelum akhirnya tiba petugas pemadam kebakaran. 

Pusat batik dan kerajinan Hamzah Batik di kawasan Malioboro kebakaran pada dini hari tadi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kebakaran Jogja toko hamzah batik kebakaran hamzah batik kebakaran jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU