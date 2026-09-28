Lantai 3 Toko Hamzah Batik Kebakaran, Satpam Mendengar Suara Letupan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta terbakar pada Senin dini hari (28/9). Kebakaran diduga terjadi sekitar pukul 01.00 WIB.

Manajer Hamzah Batik Agung mengatakan pusat perbelanjaan batik, kerajinan dan oleh-oleh tersebut tutup sekitar pukul 00.00 WIB.

Agung mengatakan setelah karyawannya pulang, hanya tersisa hanya satpam yang berjaga di toko.

"Awalnya (api muncul) dari gudang belakang berisi stok batik," ujar Agung saat ditemui di lokasi.

Gudang yang berada di lantai tiga tersebut katanya juga didominasi kerangka kayu dan pakaian.

Api yang muncul disebut diduga berasal dari letupan.

"Awalnya dari laporan satpam ada mendengar suara letupan. Terus dicek ternyata sudah ada api," katanya.

Dua satpam yang berada di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan apar, sebelum akhirnya tiba petugas pemadam kebakaran.