7 Lokasi Nobar Timnas Indonesia Vs Malaysia di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga Timnas Indonesia vs Malaysia akan tersaji dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan negara serumpun tersebut berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) pada Senin malam (28/9).

Meski serumpun, duel Indonesia vs Malaysia sangat dinanti-nanti oleh pencinta sepak bola kedua negara.

Duel seru ini tentunya juga dinantikan oleh pencinta timnas yang ada di Yogyakarta. Guna menampung antusiasme penonton beberapa tempat di Yogyakarta ini akan menggelar nonton bareng atau nobar.

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Berikut lokasi nobar timnas Indonesia vs Malaysia di Yogyakarta dan sekitarnya.

1. Rumi Fest

Rumi Fest bakal menggelar nobar timnas Indonesia vs Malaysia malam nanti. Gratis HTM dan bisa reservasi biar dapat tempat yang nyaman selama nobar.

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Rumi Fest sendiri berlokasi di Jl. Singoranu, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul.

2. Athena Coffee