Panduan Rute Trans Jogja dari Malioboro ke Stasiun Lempuyangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anda yang ingin bepergian dari kawasan Malioboro menuju Stasiun Lempuyangan bisa menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja.

Anda bisa menggunakan Trans Jogja dengan cara transit menggunak bus rute 3A dan 4A.

Jika Anda ingin bepergian dari kawasan Malioboro ke Stasiun Lempuyangan dan ingin memanfaatkan Jalur 3A untuk transit, Anda memerlukan titik temu (halte transit) di mana Anda bisa berpindah ke Jalur 4A.

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Berikut adalah panduan rute transit yang bisa Anda gunakan:

1. Naik Jalur 3A dari Malioboro

Dari kawasan Malioboro, Anda naik Jalur 3A dari salah satu halte utama:

Halte Malioboro 1

Halte Malioboro 2 (Kepatihan)

Halte Malioboro 3

Dari Malioboro, Jalur 3A akan membawa Anda ke arah selatan melewati KHA Dahlan, Ngabean, Jokteng Kulon, Plengkung Gading, hingga memutar ke arah timur dan tenggara (menuju Lowanu, Wirosaban, Giwangan, JEC, hingga Ring Road Utara).

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2. Titik Transit yang Disarankan

Karena Jalur 3A dan Jalur 4A memiliki jalur yang berbeda cukup jauh (Jalur 3A melingkar ke selatan-timur-utara, sedangkan Jalur 4A melintasi area kota bagian tengah/timur seperti Tamsis dan Sentul), titik temu terbaik untuk transit adalah di area yang dilalui oleh kedua jalur atau dengan memanfaatkan halte transit utama seperti di Terminal Giwangan atau halte-halte persinggungan di koridor selatan/timur.

Jalur 3A akan masuk ke Terminal Giwangan.

Di Terminal Giwangan, Anda bisa turun dan berpindah armada ke Jalur 4A yang memang berawal/beroperasi dari terminal tersebut.