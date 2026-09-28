Warga Tionghoa di Jogja Gelar Festival Kue Bulan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta merayakan Festival Kue Bulan atau Zhong Qiu Jie pada Jumat (25/9).

Perayaan tradisional masyarakat Tionghoa tersebut dilaksanakan di Klenteng Poncowinatan, Kemantren Jetis.

Momen Festival Kue Bulan ini menjadi upaya dalam melestarikan tradisi dan mempererat persaudaraan.

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Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa Festival Kue Bulan harus menjadi wadah untuk mensyukuri nikmat.

"Kami diingatkan untuk menghayati bahwa sebagai umat manusia telah mendapatkan banyak berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hasto.

Selain itu, Festival Kue Bulan ini sekaligus memperkaya tradisi yang ada di Kota Yogyakarta.

“Perayaan Kue Bulan ini akan memperkaya khazanah peringatan hari-hari besar budaya dan keagamaan di Kota Yogyakarta,” katanya.

Ketua Penyelenggara Festival Kue Bulan Sugiarto Hanjin mengatakan festival ini menjadi salah satu cara untuk menjaga tradisi leluhur.