Wajah Baru Car Free Day Gunungkidul di Jalan Brigjen Katamso

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara resmi membuka lokasi baru penyelenggaraan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Setelah sempat terpusat di kawasan Alun-Alun Wonosari, kini kegiatan mingguan tersebut berpindah ke kawasan Jalan Brigjen Katamso hingga Jalan KH Agus Salim, Kapanewon Wonosari.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan bahwa relokasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang publik yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Pemindahan lokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Bupati Endah saat peluncuran lokasi baru, Minggu (27/9).

Bupati Endah mengatakan kebijakan perpindahan ini didasarkan pada regulasi yang sah, yakni Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Pemkab Gunungkidul memastikan penataan ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan seiring dengan dinamika serta kebutuhan warga.

Selain berfungsi sebagai sarana berolahraga dan rekreasi keluarga, wajah baru CFD Gunungkidul dirancang untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan.

Lokasi baru ini menyediakan ruang yang representatif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk kuliner maupun lokal.