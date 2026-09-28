BPPTKG Laporkan Puluhan Kali Guguran Lava dan Gempa Hibrid di Gunung Merapi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan aktivitas vulkanis Gunung Merapi periode pengamatan Minggu, 27 September 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa aktivitas kegempaan dan suplai magma di dalam gunung masih cukup tinggi sehingga status aktivitas ditetapkan pada Level III (Siaga).

Berdasarkan laporan visual, cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup tenang ke arah barat.

Gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut, dengan asap kawah utama teramati berwarna putih berintensitas tipis setinggi 100 hingga 150 meter di atas puncak.

Sepanjang periode pengamatan tersebut, petugas mencatat aktivitas kegempaan yang cukup intensif, meliputi:

Gempa Guguran: 61 kejadian (Amplitudo 2-21 mm, durasi 26,97-178,49 detik).

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 85 kejadian (Amplitudo 2-38 mm, durasi 9,92-59,71 detik).

Gempa Vulkanik Dangkal: 2 kejadian (Amplitudo 7-8 mm, durasi 13,21-15,61 detik).

Gempa Tektonik Jauh: 3 kejadian (Amplitudo 3-4 mm, durasi 54,17-104,9 detik).

Selain itu, BPPTKG juga mengamati enam kali guguran lava yang mengarah ke sektor Barat Daya—meliputi alur Kali Boyong, Kali Sat/Putih, dan Kali Krasak—dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter.

Agus Budi Santoso melalui data resmi BPPTKG mengingatkan bahwa suplai magma yang masih berlangsung berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya.

Mengingat hal tersebut, masyarakat diimbau mematuhi sejumlah rekomendasi untuk keselamatan.