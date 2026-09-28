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Kantor Imigrasi Baru Bakal Dibangun di Gunungkidul

Senin, 28 September 2026 – 13:34 WIB
Kantor Imigrasi Baru Bakal Dibangun di Gunungkidul - JPNN.com Jogja
Audiensi Direktorat Jenderal Imigrasi DIY dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat (25/9). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor imigrasi baru rencananya bakal dibangun di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY saat beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat (25/9).

Langkah ini dinilai sebagai cara memperluas akses pelayanan keimigrasin di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

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Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Eko Budianto mengatakan kantor imigrasi di Kabupaten Gunungkidul rencananya dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter persegi.

“Ke depan, rencana kami akan membentuk suatu kantor imigrasi lagi di Gunungkidul," kata Eko.

Nantinya, lahan yang dipakai menggunakan skema pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

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"Alhamdulillah, Bu Kakanwil sudah mendapatkan hubungan dari Bupati Gunungkidul,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan kantor baru ini masih dalam pembahasan nomenklatur kelembagaan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kantor imigrasi di Gunungkidul rencananya akan dibangun, menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
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