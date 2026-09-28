Bayi Perempuan Diduga Ditelantarkan di Sleman, Usia Baru 5 Hari

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Warga Dusun Somosari, Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dikagetkan dengan penemuan bayi pada Minggu (27/9).

Bayi perempuan itu ditemukan warga yang mendengar suara tangisan sekitar pukul 13.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan warga tersebut mengira sumber tangisan berasal dari bayi tetangga.

"Namun, sekitar pukul 13.30 WIB, tangisan masih terdengar sehingga saksi kemudian mengecek sumber suara," katanya.

Setelah dicek langsung ternyata ditemukan bayi di atas kursi rumah warga. Bayi malang tersebut lalu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Polisi masih menyelidiki pembuang bayi tersebut, termasuk mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi," ujarnya.

Bayi yang ditemukan itu diperkirakan berusia lima hari. Panjang bayi kisaran 48 centimeter dengan berat 2,95 kilogram.

Kepolisian mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian ini untuk melaporkannya ke pihak berwenang. (mcr25/jpnn)