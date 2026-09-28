Ombak Bisa Mencapai 4 Meter, Jangan Berenang di Pantai Selatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stasiun Meteorologi Yogyakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat dan wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di sepanjang perairan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Peringatan ini berlaku mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan, 28 hingga 30 September 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Feriomex Hutagalung menegaskan agar pengunjung pantai menghindari aktivitas berbahaya di area pesisir.

"Wisatawan diimbau tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai serta mematuhi arahan petugas setempat," ujar Feriomex dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu (27/9).

Berdasarkan analisis prakiraan cuaca maritim BMKG, tinggi gelombang di perairan pantai selatan DIY bervariasi dalam periode tersebut.

Pada Senin, 28 September 2026, ketinggian gelombang masuk dalam kategori tinggi, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter.

Sedangkan dua hari ke depan ketinggian gelombang berada dalam kategori sedang, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.

Feriomex menjelaskan potensi gelombang tinggi ini dipicu oleh dinamika atmosfer terkini.