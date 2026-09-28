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PABI Siagakan Dokter Spesialis Traumatologi untuk Tangani Korban Bencana

Senin, 28 September 2026 – 15:10 WIB
PABI Siagakan Dokter Spesialis Traumatologi untuk Tangani Korban Bencana - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Penanganan bencana di DIY. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PP PABI) menyatakan mereka bisa membantu pemerintah dalam memberikan layanan medis darurat bagi korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum PP PABI Heri Setyanto mengatakan para dokter ahli bedah di Indonesia saat ini telah dibekali dengan kompetensi khusus dalam penanganan trauma serta manajemen pasien gawat darurat guna mendukung misi kemanusiaan di lokasi bencana.

"Kami mempunyai gelar tambahan baru, Spesialis Bedah Emergency dan Traumatologi. Setiap ada bencana pasti ada anggota kita yang di sana," ujar dr. Heri saat ditemui di Bantul, Minggu (27/9).

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Dalam menjalankan misi penanganan darurat bencana, PABI tidak bekerja sendiri.

Organisasi profesi ini aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga kemanusiaan dan penanggulangan bencana, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Pusat Krisis Nasional Kementerian Kesehatan, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Menurut Heri, keahlian utama dokter bedah sangat krusial dalam situasi krisis karena mereka dipersiapkan khusus untuk menghadapi kasus-kasus medis yang membutuhkan tindakan penyelamatan jiwa (life saving).

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"Kami dokter ahli bedah ini sudah dididik untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat menangani pasien-pasien dengan life saving. Dokter bedah tetap menjadi leader, pemimpin untuk kasus-kasus traumatik, multiple trauma," tegasnya.

Secara kuantitas, PABI saat ini menaungi sekitar 4.500 dokter bedah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Anggota Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia saat ini juga ada yang memiliki kemampuan untuk memulihkan trauma pascabencana.
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TAGS   dokter bedah bencana alam pabi perhimpunan dokter bedah indonesia

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