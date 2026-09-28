UMKM dalam Bayang-Bayang Pungli, Hambatan Nyata bagi Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi batu sandungan serius bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Isu ini kembali mencuat ke permukaan menyusul insiden yang dialami oleh usaha kuliner food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid) Yogyakarta.

Pengamat sosial ekonomi sekaligus Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Hempri Suyatna menilai bahwa kasus pungli yang menimpa pelaku usaha di Alkid hanyalah puncak gunung es dari berbagai praktik ilegal serupa yang kerap dihadapi para pelaku UMKM.

Baca Juga: Ketika Hasto Bicara Soal Pungli dan Tarif Parkir di Yogyakarta

"Pungutan liar dan pungutan ilegal menurut saya hanyalah salah satu contoh yang nyata. Jangan-jangan juga banyak pungutan-pungutan liar yang seringkali dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM," ujar Hempri saat diwawancarai, Senin (28/9).

Menurutnya, praktik menyimpang ini tidak hanya sebatas persoalan retribusi parkir liar, melainkan berpotensi merambah ke berbagai aspek lain seperti birokrasi perizinan hingga fasilitas usaha.

Jika dibiarkan berlarut-larut dan tumbuh subur, pungli akan menjelma menjadi budaya negatif yang mencekik ruang gerak UMKM untuk naik kelas.

Sorotan publik terhadap praktik pungli ini bermula dari keluhan viral pemilik usaha food truck Bolosego Dyah Laily Fardisa.

Saat hendak beroperasi di kawasan Alkid, Dyah mengaku dimintai tarif parkir fantastis mencapai Rp 2,5 juta per hari, yang kemudian "diturunkan" menjadi Rp 1 juta per hari setelah negosiasi.