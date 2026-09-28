JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Minibus Kecelakaan Akibat Gagal Menanjak di Gunungkidul, 1 Tewas

Minibus Kecelakaan Akibat Gagal Menanjak di Gunungkidul, 1 Tewas

Senin, 28 September 2026 – 16:15 WIB
Minibus Kecelakaan Akibat Gagal Menanjak di Gunungkidul, 1 Tewas - JPNN.com Jogja
Kondisi minibus yang gagal menanjak di Tanjakan Bundelan, Kabupaten Gunungkidul pada Sabtu (26/9). Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Bundelan, Dusun Tancep, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (26/9).

Sebuah bus elf membawa 15 penumpang itu gagal menanjak sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan mobil Isuzu Elf bernomor polisi AD 7081 GD tersebut membawa penumpang dari arah utara menuju selatan.

Baca Juga:

"Sesampainya di tempat kejadian pada jalan menanjak kendaraan tersebut tidak kuat kemudian berjalan mundur," katanya, Senin (28/9).

Kendaraan berwarna hijau itu lantas menabrak bangunan pasar yang ada di sekitar tanjakan.

Akibat insiden tersebut lima penumpang mengalami patah tulang dan dirawat di RSI Cawas.

Baca Juga:

"Penumpang berinisial D mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di tempat kejadian," ujarnya.

Imbas kerusakan pascakecelakaan, kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 10 juta. (mcr25/jpnn)

Minibus yang membawa 15 penumpang gagal menanjak di Tanjakan Bundelan. Satu penumpang meninggal dunia.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan elf gunungkidul kecelakaan jogja kecelakaan minibus gagal nanjak kecelakaan Gunungkidul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU