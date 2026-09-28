Minibus Kecelakaan Akibat Gagal Menanjak di Gunungkidul, 1 Tewas

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Kecelakaan tunggal terjadi di Tanjakan Bundelan, Dusun Tancep, Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (26/9).

Sebuah bus elf membawa 15 penumpang itu gagal menanjak sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan mobil Isuzu Elf bernomor polisi AD 7081 GD tersebut membawa penumpang dari arah utara menuju selatan.

"Sesampainya di tempat kejadian pada jalan menanjak kendaraan tersebut tidak kuat kemudian berjalan mundur," katanya, Senin (28/9).

Kendaraan berwarna hijau itu lantas menabrak bangunan pasar yang ada di sekitar tanjakan.

Akibat insiden tersebut lima penumpang mengalami patah tulang dan dirawat di RSI Cawas.

"Penumpang berinisial D mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di tempat kejadian," ujarnya.

Imbas kerusakan pascakecelakaan, kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 10 juta. (mcr25/jpnn)