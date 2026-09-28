Fakultas Farmasi UGM Jadi yang Terbaik di Indonesia Versi EduRank 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki usia ke-80, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sukses mempertahankan posisinya sebagai fakultas farmasi nomor satu di Indonesia serta masuk dalam peringkat 500 besar di Asia versi pemeringkatan EduRank 2026.

Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan capaian gemilang yang diraih oleh Fakultas Farmasi dalam Rapat Senat Terbuka Lustrum XVI dan Dies Natalis ke-80 Fakultas Farmasi UGM yang digelar di Grha Sabha Pramana, Sabtu (26/9).

"Meskipun ranking bukanlah tujuan akhir, capaian ini menjadi indikator penting evaluasi serta standar pengakuan atas proses yang sudah dijalankan dengan baik," ujar Ova.

Ova menekankan pentingnya bagi Fakultas Farmasi UGM untuk terus adaptif terhadap dinamika teknologi dan kompleksitas kebutuhan kefarmasian global.

Penguatan mutu perlu didorong melalui integrasi teknologi modern, transformasi kurikulum, hilirisasi riset bahan baku obat mandiri, hingga perluasan jejaring riset internasional khususnya pada pengembangan obat tradisional dan obat herbal terstandar.

Dekan Fakultas Farmasi UGM Satibi dalam laporan tahunannya mengungkapkan bahwa momentum Dies Natalis ke-80 ini menjadi titik refleksi perjalanan delapan dekade sekaligus batu loncatan untuk memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat.

Berbagai langkah strategis telah ditempuh, mulai dari penyesuaian kurikulum yang adaptif, percepatan jalur studi, penjaminan mutu, hingga penguatan kemitraan lintas sektor baik di dalam maupun luar negeri.

Dari sisi infrastruktur, Fakultas Farmasi UGM kini makin representatif dengan hadirnya Gedung Advanced Pharmaceutical Science and Learning Center yang dilengkapi fasilitas laboratorium modern, ruang kuliah interaktif, serta auditorium.