PPPK Paruh Waktu Sleman Terima Perpanjangan Kontrak, Bupati Bicara Soal Pelayanan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bupati Sleman secara resmi menyerahkan perpanjangan masa perjanjian kerja kepada ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam arahannya, Bupati meminta para pegawai untuk tidak bekerja setengah hati dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sleman saat memimpin apel perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu yang dipusatkan di Stadion Tridadi, Sleman, pada Senin (28/9).

"Saya mengucapkan selamat bertugas. Jangan bertugas setengah hati karena masyarakat Sleman pantas mendapatkan pelayanan sepenuh hati," ujar Bupati Sleman di hadapan ribuan peserta apel.

Dia menegaskan bahwa perpanjangan masa kontrak ini bukan sekadar kelanjutan status pekerjaan semata, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Kontrak baru ini harus dibarengi dengan pengabdian dan kontribusi nyata bagi daerah.

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"Perpanjangan masa perjanjian kerja ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadikan pekerjaan ini sebagai bentuk pengabdian. Ukur seberapa besar bisa memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengingatkan total sebanyak 3.447 PPPK di Kabupaten Sleman agar terus belajar, beradaptasi, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan diri.