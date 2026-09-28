Proyek Infrastruktur BKK 2026 di Bantul Resmi Dimulai Serentak di 124 Lokasi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi memulai pengerjaan fisik proyek padat karya infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2026.

Proyek ini mulai dikerjakan secara serentak di 124 lokasi yang tersebar di 17 kapanewon (kecamatan) se-Kabupaten Bantul.

"Untuk tahapan padat karya, pada 28 September ini mulai pelaksanaan secara serentak di sebanyak 124 lokasi yang tersebar di 17 kecamatan se-Bantul," ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan di Bantul, Senin (28/9).

Agung menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik ini dilakukan setelah melewati berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada kelompok padat karya, rapat koordinasi dengan petugas lapangan, hingga pemantauan distribusi material bahan bangunan.

Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan talud, drainase, serta cor blok jalan.

Saat ini, petugas teknis dan lapangan juga telah langsung terjun ke lokasi untuk memberikan arahan serta pendampingan kepada masing-masing kelompok masyarakat.

Setiap lokasi padat karya ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta.

Pengerjaan fisik di seluruh titik tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 18 hari ke depan agar hasilnya dapat segera dirawat dan dimanfaatkan secara optimal oleh warga.