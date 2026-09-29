Jadwal SIM Keliling di Jogja pada Hari Ini, Selasa 29 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayanan SIM Keliling dan layanan alternatif yang beroperasi pada hari ini, Selasa, 29 September 2026.

Perlu dicatat bahwa layanan SIM Keliling, SIM Corner, maupun layanan di luar Satpas utama hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Sementara itu, permohonan SIM baru tetap harus dilakukan di Satpas induk wilayah masing-masing.

Berikut adalah titik pelayanan SIM yang beroperasi hari ini di berbagai wilayah Sleman, Bantul dan Gunungkidul pada hari ini, Selasa 29 September 2026.

1. Kabupaten Bantul (SIM Keliling / MPP)

Lokasi: Mall Pelayanan Publik (MPP) Manding

Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 - 10.00 WIB

Jenis Layanan: Perpanjangan SIM A dan SIM C

2. Kabupaten Sleman (Satpas & MPP)

Satpas Polresta Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Keterangan: Melayani penerbitan SIM baru serta perpanjangan.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sleman

Waktu Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Jenis Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.

3. Kabupaten Gunungkidul

Catatan: Berdasarkan jadwal rutin bulanan, khusus hari Selasa di wilayah Gunungkidul biasanya dilayani melalui program SIMMADE (SIM Masuk Desa).

Untuk kepastian titik lokasi spesifik hari ini, masyarakat dapat memantau pengumuman langsung dari Sat Lantas Polres Gunungkidul atau mendatangi Satpas Polres Gunungkidul yang buka pukul 08.00 - 11.00 WIB.

Syarat Perpanjangan SIM: