Rute Trans Jogja Malioboro ke Jalan Gejayan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin bepergian dari kawasan ikonik Malioboro menuju kawasan pendidikan di Jalan Gejayan, khususnya area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menggunakan bus Trans Jogja adalah pilihan yang praktis dan ekonomis.

Berdasarkan rute resmi Jalur 2A (Terminal Condong Catur - Halte Malioboro 3), berikut adalah panduan rute dan halte yang bisa Anda gunakan:

Untuk menuju Jalan Gejayan dari Malioboro, Anda tidak perlu naik dari arah sebaliknya karena Jalur 2A melayani trayek memutar yang melewati kawasan Kridosono, RS Bethesda, hingga melintasi area kampus UGM dan UNY.

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Berikut adalah urutan halte yang dilewati oleh bus Trans Jogja Jalur 2A setelah dari kawasan Malioboro menuju Gejayan:

Halte Malioboro 3 (Titik awal naik dari kawasan Malioboro)

Taman Pintar

Jogjatronik

TPB Katamso 1 (Purawisata)

SDN Kintelan

Halte Kol. Sugiono 1 (Pujokusuman)

Eks STIE Kerjasama

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Halte RSI Hidayatullah

TPB Gambiran 2 (Jl. Veteran)

Jl. Perintis Kemerdekaan

Halte Ngeksigondo Diklat PU

TPB SMP 9 Kota

Halte Gedong Kuning

TPB Pilar 1 Gedong Kuning

TPB Banguntapan 1

Gembira Loka Zoo

SGM Kusumanegara

Makam Gajah