Rute Trans Jogja Malioboro ke Jalan Gejayan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin bepergian dari kawasan ikonik Malioboro menuju kawasan pendidikan di Jalan Gejayan, khususnya area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menggunakan bus Trans Jogja adalah pilihan yang praktis dan ekonomis.
Berdasarkan rute resmi Jalur 2A (Terminal Condong Catur - Halte Malioboro 3), berikut adalah panduan rute dan halte yang bisa Anda gunakan:
Untuk menuju Jalan Gejayan dari Malioboro, Anda tidak perlu naik dari arah sebaliknya karena Jalur 2A melayani trayek memutar yang melewati kawasan Kridosono, RS Bethesda, hingga melintasi area kampus UGM dan UNY.
Berikut adalah urutan halte yang dilewati oleh bus Trans Jogja Jalur 2A setelah dari kawasan Malioboro menuju Gejayan:
Halte Malioboro 3 (Titik awal naik dari kawasan Malioboro)
Taman Pintar
Jogjatronik
TPB Katamso 1 (Purawisata)
SDN Kintelan
Halte Kol. Sugiono 1 (Pujokusuman)
Eks STIE Kerjasama
Halte RSI Hidayatullah
TPB Gambiran 2 (Jl. Veteran)
Jl. Perintis Kemerdekaan
Halte Ngeksigondo Diklat PU
TPB SMP 9 Kota
Halte Gedong Kuning
TPB Pilar 1 Gedong Kuning
TPB Banguntapan 1
Gembira Loka Zoo
SGM Kusumanegara
Makam Gajah
Berikut adalah urutan halte yang dilewati oleh bus Trans Jogja Jalur 2A setelah dari kawasan Malioboro menuju Gejayan:
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