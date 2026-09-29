Jadwal Sendratari Ramayana Prambanan Malam Ini, Selasa 29 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompleks Candi Prambanan kembali memukau wisatawan malam ini melalui pagelaran mahakarya seni budaya yang legendaris.

Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan seni tari tradisional berlatar belakang kemegahan warisan dunia UNESCO, Ramayana Ballet Prambanan hadir dengan pertunjukan spesial pada hari ini, Selasa 29 September 2026.

Sebagai salah satu ikon wisata budaya paling tersohor di Yogyakarta sejak 1961, Sendratari Ramayana menyuguhkan kisah epik percintaan antara Rama dan Shinta.

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Pertunjukan kolosal tanpa dialog ini dikemas dengan memadukan langgam tari klasik gaya campuran Yogyakarta dan Surakarta, serta diiringi alunan gamelan Jawa secara live.

Berikut ini jadwal, lokasi dah harga tiket pertunjukan Ramayana Ballet hari ini:

Agenda: Ramayana Ballet Prambanan (Open Air Outdoor Stage)

Waktu Pertunjukan: Mulai pukul 19.30 WIB

Lokasi: Panggung Terbuka Candi Prambanan (Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Prambanan, Sleman, Yogyakarta)

Menonton di panggung terbuka (Open Air Stage) memberikan pengalaman magis yang luar biasa.

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Para penonton dapat menikmati gerak tari yang penuh makna, kostum warna-warni, serta alunan musik tradisional yang berpadu sempurna dengan siluet megah Candi Prambanan di bawah naungan langit malam.

Bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung pertunjukan hari ini, berikut adalah rincian kategori dan harga tiket reguler weekday: