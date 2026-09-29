Jadwal Pemutaran Film di Bioskop Jogja pada Hari Ini, Selasa 29 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu luang hari ini, Selasa 29 September 2026, deretan bioskop di berbagai mal di Yogyakarta kembali menghadirkan pilihan film menarik.
Ada banyak pilihan genre dari berbagai genre mulai dari drama keluarga, aksi, horor, hingga rilisan spesial seperti Avengers Endgame: Encore.
Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop populer Yogyakarta hari ini:
1. CGV Hartono Mall Yogyakarta
- Avengers Endgame: Encore (13+)
ScreenX (2D): 12:00, 15:30, 19:00 (Rp52.000)
SphereX (2D): 12:30, 16:00, 19:30 (Rp42.000)
4DX (2D): 12:45, 16:15, 19:45 (Rp85.000)
Velvet (2D): 13:15, 16:45 (Rp150.000)
- Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (SU)
Regular 2D: 13:30, 15:50, 18:10, 20:30 (Rp42.000)
- Daniel and the Fiery Furnace (13+)
Regular 2D: 14:25, 18:45 (Rp42.000)
- Resident Evil (17+)
Regular 2D: 16:40, 18:00, 21:00 | Velvet: 20:15 (Rp42.000 - Rp150.000)
- Memburu Pemangsa (17+)
Regular 2D: 13:20, 20:00 (Rp42.000)
- Agensi Rumah Tangga (13+)
Regular 2D: 15:40 (Rp42.000)
2. Plaza Ambarrukmo (XXI)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Daniel and the Fiery Furnace: 12:00, 16:15, 20:30
Agensi Rumah Tangga: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Resident Evil: 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Lucky Strike: 14:10, 18:25
3. Empire XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Daniel and the Fiery Furnace: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Avengers Endgame: Encore: 12:15, 15:45, 19:15
Heart of the Beast: 12:20, 16:25
Resident Evil: 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45
Fall 2: Deadpoint: 14:25, 21:10
Empat Musim Pertiwi: 18:30
4. Jogja City Mall (JCM XXI)
Daniel and the Fiery Furnace: 12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20
Agensi Rumah Tangga: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Memburu Pemangsa: 12:15, 16:25, 20:35
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore: 12:30, 15:55, 19:20
Resident Evil: 12:55, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15
Lucky Strike: 14:25, 18:35
5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta
Avengers Endgame: Encore (13+): 12:10, 15:45, 19:20 (Rp33.000)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (SU): 12:50, 15:05, 17:20, 19:35, 21:05 (Rp33.000)
Daniel and the Fiery Furnace (13+): 12:00, 16:30, 18:50 (Rp33.000)
Agensi Rumah Tangga (13+): 16:20, 18:40 (Rp33.000)
Spider-Man: Brand New Day (13+): 13:30, 21:00 (Rp33.000)
Detective Conan The Movie: Fallen Angel of the Highway (13+): 14:15 (Rp33.000)
Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop populer Yogyakarta hari ini.
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